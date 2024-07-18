Россияне формируют список шахт на оккупированных территориях для приватизации, – ЦНС

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Оккупанты продолжают мародерить на временно захваченных территориях. В Донецкой области формируют список шахт для так называемой приватизации

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Оккупационная администрация ТОТ Донетчины начала формировать списки еще не закрытых шахт, которые вскоре выставят на продажу. Заметим, что у оккупантов это означает передачу имущества соприкасающимся структурам, которые затем вырезают оборудование на металл”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой оккупационной администрации не скрывают, что регион должен переориентировать экономику, то есть анонсировали дальнейшее закрытие шахт.

"Сами шахты обычно отходят в собственность в клан кадыровцев, которые неофициально и управляют регионом", – добавили в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне создают отдельные отряды при "МВД", задачей которых будут фильтрационные действия местного населения.