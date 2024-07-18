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18 июля 2024, 10:18

В Донецкой области задержали корректировщика, который приводил российские "КАБы" на позиции Сил обороны

18 июля 2024, 10:18
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала еще одного российского информатора, корректировавшего обстрелы боевых позиций Сил обороны в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленник передавал геолокации артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем атакующие на восточном фронте штурмовые группы оккупантов.

Также он пытался установить координаты ПВО, прикрывающей сухопутные подразделения украинских войск в районе Константиновки.

Полученные сведения корректировщик направлял в специализированную группу российской разведки в телеграме.

СБУ задержала вражеского информатора в ходе оперативной комбинации, когда он пересекал блокпост Сил обороны. Фигурантом является 49-летний местный житель, идейный сторонник рашизма.

Для сбора разведданных предатель обходил местность и фиксировал локацию потенциальных целей.

Во время обысков у задержанного обнаружили мобильный телефон с поличным.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харьковской области СБУ задержала железнодорожника-предателя, который "сливал" в чат-бот российского ГРУ маршруты движения эшелонов ВСУ.

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