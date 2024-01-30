"Есть 5-7 секунд": пограничник рассказал, как возле Авдеевки сбил истребитель Су-34 из "Стингера"

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Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует RegioNews.

Как рассказал пограничник с позывным "Стоход", он уничтожил российский самолет во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки. По его словам, для того чтобы "поймать" цель и осуществить пуск у военного есть 5-7 секунд.

"Первую цель я пропустил. "Работал" уже по второй. Сделал накол, а когда из долины появился второй самолет, – поймал его в прицел и произвел выстрел. Самолет удалялся и ракета вдогонку ему шла", – говорит боец.

Напомним, ранее украинские бойцы спецподразделения "Ахиллес" показали видео уничтожение позиций россияннеподалеку от Бахмута с помощью дронов.