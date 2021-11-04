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Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений: ранен украинский боец
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04 ноября 2021, 08:06 8

Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений: ранен украинский боец

04 ноября 2021, 08:06 8
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Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Так, вблизи Пивденного враг дважды обстрелял позиции украинских защитников, применив станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Неподалеку Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм. В районе Новозвановки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, а вблизи населенного пункта Лобачево - из станковых противотанковых гранатометов.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 4 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 2 ноября со стороны вооруженных формирований боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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