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02 ноября 2021, 11:02 558

В "Борисполе" у 4 человек обнаружили поддельные COVID-сертификаты о вакцинации

02 ноября 2021, 11:02 558
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Фото: Нацполиция
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На территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили у 4 человек документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Полиция Киевщины обнаружила четырех человек с COVID-сертификатами с признаками подделки. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по подделке, а также использованию поддельных документов.

Ранее сообщалось, что на территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили у 8 человек документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.

подделка вакцинация covid-сертификат Уголовная ответственность полиция

 
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