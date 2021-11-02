В "Борисполе" у 4 человек обнаружили поддельные COVID-сертификаты о вакцинации
На территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили у 4 человек документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.
Полиция Киевщины обнаружила четырех человек с COVID-сертификатами с признаками подделки. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовные производства по подделке, а также использованию поддельных документов.
Ранее сообщалось, что на территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили у 8 человек документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.
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