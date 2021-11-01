На Донбассе боевики 14 раз нарушали "тишину", травмирован боец ООС

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За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Так, вблизи Луганского, Майорска, Зайцево и Новотошковского боевики вели огонь из гранатометов различных систем. В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки и дважды возле шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новолуганского оккупационные войска два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщают в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 30 октября зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.