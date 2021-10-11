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На Донбассе зафиксировали десять нарушений: дважды стреляли из запрещенных вооружений
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11 октября 2021, 08:09 31

На Донбассе зафиксировали десять нарушений: дважды стреляли из запрещенных вооружений

11 октября 2021, 08:09 31
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Вблизи Мирного оккупанты вели огонь применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. В направлении Прицепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, осуществлено 4 обстрела позиций ООС вблизи Новотошковского и два обстрела в районе Попасной. Боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По состоянию на 7 часов утра, 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 9 октября российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС война военная техника обстрел Донбасс

 
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