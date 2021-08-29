На Донбассе за сутки рекордное за месяц количество обстрелов украинских позиций, 10 защитников Украины ранены

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За прошедшие сутки 28 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня, ранены 10 защитников Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС

Неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся из временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и становых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмирования. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

Как отмечается в сообщении "наши воины адекватно ответили на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность".

По состоянию на 7 часов утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет