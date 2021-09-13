Сутки в ООС: погиб украинский боец, трое защитников получили ранения

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За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцево, Золотое-4 и вблизи Нью-Йорка и Невельского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Прицепиловки оккупанты дважды обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Зайцево оккупационные войска обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем.

Напомним, 11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 14 раз. Двое бойцов погибли, девять - ранены, еще один получил боевое травмирование.