В Кабмине планируют запустить скоростной поезд из Киева на Донбасс
Между Киевом и Мариуполем планируют запустить поезда Интерсити, для чего построят две новые железнодорожные магистрали
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "0629".
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, правительство будет решать проблему электрификации будущей магистрали Покровск—Мариуполь, после чего начнется его строительство. Магистраль станет скоростной, на ней будут курсировать поезда Интерсити.
Министр добавил, что запланировано также строительство скоростной магистрали сообщением Мариуполь-Запорожье.
Строительство магистрали будет реализовывать Министерство инфраструктуры, а сроки реализации зависят от финансирования проектов.
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