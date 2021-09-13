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13 вересня 2021, 15:15 1020

У Кабміні планують запустити швидкісний потяг з Києва на Донбас

13 вересня 2021, 15:15 1020
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з відкритих джерел
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Між Києвом та Маріуполем планують запустити потяги Інтерсіті, для чого побудують дві нові залізничні магістралі

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "0629".

За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, уряд вирішуватиме проблему електрифікації майбутньої магістралі Покровськ—Маріуполь, після чого почнеться його будівництво. Магістраль стане швидкісною, на ній курсуватимуть потяги Інтерсіті.

Міністр додав, що заплановане також будівництво швидкісної магістралі сполученням Маріуполь-Запоріжжя.

Будівництво магістралі реалізуватиме міністерство інфраструктури, а терміни реалізації залежать від фінансування проєктів.

Київ поїзд Маріуполь інтерсіті

 
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