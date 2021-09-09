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Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
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09 сентября 2021, 08:09 61

На Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины": двое бойцов ООС получили ранения

09 сентября 2021, 08:09 61
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, в направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка оккупанты применили минометы 120-го калибра по позициям украинских защитников, а неподалеку Павлополя боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Кряковки и Старогнатовки из артиллерии калибра 122 мм.

Возле Золотого - 4 вооруженные формирования боевиков дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 7 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков.

Донбасс ООС война обстрел боевики ранение

 
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