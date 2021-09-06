На Херсонщине микроавтобус насмерть сбил мать с ребенком

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В селе Новая Збурьевка Херсонской области водитель автомобиля "Рено Трафик" сбил 35-летнюю женщину и ее 9-летнюю дочь. От полученных травм они погибли на месте ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Как рассказал правоохранителям 33-летний водитель грузового микроавтобуса, женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов. В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз, у водителя взяты анализы по установлению наличия в его организме алкоголя или наркотических средств.

Напомним, нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких людей, влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что во Львове нетрезвый водитель убегая от патрульных протаранил служебный автомобиль. В результате ДТП пострадали двое полицейских.