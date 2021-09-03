Из-за обстрелов на Донбассе получил ранения боец ООС

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За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, недалеко от Золотого-3 оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра, а возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. Вблизи населенного пункта Новотошковское боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 1 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.