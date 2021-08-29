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На Донбассе относительное затишье после "рекорда": российские наемники 4 раза нарушили "тишину"
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29 августа 2021, 17:40 38

На Донбассе относительное затишье после "рекорда": российские наемники 4 раза нарушили "тишину"

29 августа 2021, 17:40 38
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Фото из открытых источников
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С начала текущих суток 29 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Двое наших защитников ранены

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано рекордное за месяц количество нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС РФ обстрелы оккупанты

 
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