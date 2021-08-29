На Донбассе относительное затишье после "рекорда": российские наемники 4 раза нарушили "тишину"
С начала текущих суток 29 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Двое наших защитников ранены
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС
Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним, что за прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано рекордное за месяц количество нарушений режима прекращения огня.