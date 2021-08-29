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На Донбасі відносне затишшя після "рекорду": російські найманці 4 рази порушили "тишу"
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29 серпня 2021, 17:40 38

На Донбасі відносне затишшя після "рекорду": російські найманці 4 рази порушили "тишу"

29 серпня 2021, 17:40 38
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби 29 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Двох наших захисників поранено

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано рекордну за місяць кількість порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС РФ обстріли окупанти

 
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