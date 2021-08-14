На Донбассе с начала суток не зафиксировано новых нарушений со стороны боевиков

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С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.

Напомним, 13 августа в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.