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На Донбассе с начала суток не зафиксировано новых нарушений со стороны боевиков
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14 августа 2021, 17:42 6

На Донбассе с начала суток не зафиксировано новых нарушений со стороны боевиков

14 августа 2021, 17:42 6
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Фото: из открытых источников
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С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.

Напомним, 13 августа в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС война оружие боевики оккупанты

 
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