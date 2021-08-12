СБУ поймала шпиона российской разведки: собирал информацию о подразделениях ВСУ
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Установлено, что гражданин иностранного государства, который временно проживает на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.
Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованы в ООС новейшие образцы оружия и военной техники, места дислокации, количество личного состава подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Шпион задержан на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи. Ему сообщено о подозрении. По решению суда он взят под стражу.
Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.