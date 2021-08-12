08:44  12 августа
COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек
11:29  12 августа
Кабмин назначил главе МВД Монастырскому нового заместителя
08:09  12 августа
Сутки в ООС: из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 10:41 9

СБУ поймала шпиона российской разведки: собирал информацию о подразделениях ВСУ

12 августа 2021, 10:41 9
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что гражданин иностранного государства, который временно проживает на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованы в ООС новейшие образцы оружия и военной техники, места дислокации, количество личного состава подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Шпион задержан на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи. Ему сообщено о подозрении. По решению суда он взят под стражу.

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.

ООС РФ война разведка шпионы ВСУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram