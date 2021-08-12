СБУ поймала шпиона российской разведки: собирал информацию о подразделениях ВСУ

Фото: СБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что гражданин иностранного государства, который временно проживает на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованы в ООС новейшие образцы оружия и военной техники, места дислокации, количество личного состава подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Шпион задержан на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи. Ему сообщено о подозрении. По решению суда он взят под стражу.

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.