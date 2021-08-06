Боевики на Донбассе 10 раз нарушали "тишину"
За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook ООС.
Так, российско-оккупационные войска открыли огонь возле Авдеевки, Галициновки, Новотошковского, неподалеку Золотого-4, а также в направлении населенного пункта Пивденное и вблизи Водяного, что на Приазовье.
В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых пушек, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
По состоянию на 7 часов утра, 6 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска.