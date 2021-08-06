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Боевики на Донбассе 10 раз нарушали "тишину"
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06 августа 2021, 08:11 15

Боевики на Донбассе 10 раз нарушали "тишину"

06 августа 2021, 08:11 15
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За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook ООС.

Так, российско-оккупационные войска открыли огонь возле Авдеевки, Галициновки, Новотошковского, неподалеку Золотого-4, а также в направлении населенного пункта Пивденное и вблизи Водяного, что на Приазовье.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых пушек, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

По состоянию на 7 часов утра, 6 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска.

Донбасс ООС война военная техника боевики обстрелы

 
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