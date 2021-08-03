Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь

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Пророссийские боевики на Донбассе 3 августа совершили шесть нарушений режима "тишины"

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на командование операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшнего дня зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - отмечается в сообщении ООС.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия. Рядом со Светлодарском враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и автоматов.

Возле Луганского противник применял противотанковые и автоматические гранатометы, а также стрелковое оружие.

А в Луганской области совершил пролет с пересечением линии разграничения беспилотник "Орлан-10" оккупационных войск.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - заявили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики стреляли по позициям ООС вблизи шести населенных пунктов на Донбассе.