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Оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотники
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29 июня 2021, 18:00 3

Оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотники

29 июня 2021, 18:00 3
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Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 29 июня, трижды нарушили режим прекращения огня, а также запускали беспилотники

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе населенных пунктов Несельское и Красногоровка пророссийские боевики вели огонь из минометов 120-го калибра.

В Луганской области силы ООС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения и был своевременно подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Боевых потерь среди украинских военных нет", - сообщили в ООС.

По всем фактам нарушения "тишины" боевиками украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Донбасс ООС Украина боевики оккупанты

 
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