Оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотники
Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 29 июня, трижды нарушили режим прекращения огня, а также запускали беспилотники
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе населенных пунктов Несельское и Красногоровка пророссийские боевики вели огонь из минометов 120-го калибра.
В Луганской области силы ООС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения и был своевременно подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Боевых потерь среди украинских военных нет", - сообщили в ООС.
По всем фактам нарушения "тишины" боевиками украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.