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На Донбассе за сутки зафиксировали 12 обстрелов: ранен украинский защитник
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29 мая 2021, 10:01 32

На Донбассе за сутки зафиксировали 12 обстрелов: ранен украинский защитник

29 мая 2021, 10:01 32
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - из гранатометов различных систем. В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Прицепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а возле Павлополя – еще и из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вблизи населенного пункта Пивничне враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

По состоянию на 7 часов утра, 29 мая, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее в зоне проведения ООС со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня.

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