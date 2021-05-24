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Война на Донбассе: боевики четыре раза сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь
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24 мая 2021, 17:52 16

Война на Донбассе: боевики четыре раза сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь

24 мая 2021, 17:52 16
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В Украине в понедельник, 24 мая, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения со стороны российских оккупантов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что оккупанты открывали огонь вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Также неподалеку Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Кроме этого, были зафиксированы обстрелы в пригороде поселка Южное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. К счастью, в результате вражеского огня украинские военные не пострадали.

Напомним, 23 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС Украина война военные

 
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