На Донбасі загострення: загинув військовослужбовець, трьох бійців поранено

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці ЗСУ отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.