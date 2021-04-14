09:15  13 квітня
В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
20:30  13 квітня
Нардепи повернули виплати лікарняних у разі хвороби або травм
08:11  14 квітня
На Донбасі загострення: загинув військовослужбовець, трьох бійців поранено
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2021, 08:11 2

На Донбасі загострення: загинув військовослужбовець, трьох бійців поранено

14 квітня 2021, 08:11 2
Читайте также на русском языке
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці ЗСУ отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

РФ бойовики Донбас війна військова техніка смерть

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram