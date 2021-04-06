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06 квітня 2021, 08:41 73

"Шанси мінімальні": Резніков оцінив можливість початку широкомасштабної війни з Росією

06 квітня 2021, 08:41 73
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Те що відбувається зараз є елементом гібридної війни
Те що відбувається зараз є елементом гібридної війни
Фото: з відкритих джерел
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Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що шанси на те, що найближчим часом Росія розпочне широкомасштабну воєнну кампанію є мінімальними.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на виступ Резнікова в ефірі "Свободи слова".

На думку урядовця, шанси на розвиток широкомасштабної воєнної кампанії мінімальні.

Я їх оцінюю дуже мінімальними. Я вважаю, що це якраз є елементом гібридної війни, а саме - інформаційної війни. Це створення такого уявного напруження з метою привернути увагу до себе як це робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись у такий спосіб примусити до перемовин інших гравців світу", - зазначив Резніков.

За його словами, сьогодні весь цивілізований світ, починаючи від європейської спільноти, американської адміністрації президента Байдена, всі чітко висловлюють позицію і всі знають, що Російська Федерація не є ніяким посередником, а є країною-агресором, "вони є учасником тристоронньої контактної групи як країна, яка відповідає за те, що відбулося на окупованій частині Донецької і Луганської областей".

Відповідаючи на запитання, чому партнери України так реагують на це, він відповів:

"Це абсолютно правильно тому що будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію цієї сили. Ми з вами знаємо як вони свого часу використовували варіант мавпи з гранатою, передали Бук своїм бойовикам, яким збили авіалайнер. Тому не треба виключати будь-якої можливості як провокації, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл. Тому до цього треба бути готовими", - додав посадовець.

Як повідомлялося, у Кабміні вважають, що посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію. Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді.

Донбас ООС РФ війна політика Олексій Резніков

 
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