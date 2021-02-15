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Обстрелы и гибель военных: на Донбассе зафиксированы очередные нарушения со стороны боевиков
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15 февраля 2021, 08:11 577

Обстрелы и гибель военных: на Донбассе зафиксированы очередные нарушения со стороны боевиков

15 февраля 2021, 08:11 577
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Ситуация контролируемая, считают в штабе ООС
Ситуация контролируемая, считают в штабе ООС
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новоалександровки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Новолуганское, во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС в результате подрыва неизвестного устройства погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
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