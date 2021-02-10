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На Донбасі три порушення за добу: гатили з гранатометів та стрілецької зброї
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10 лютого 2021, 08:11 249

На Донбасі три порушення за добу: гатили з гранатометів та стрілецької зброї

10 лютого 2021, 08:11 249
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Ніхто з українських військових не постраждав
Ніхто з українських військових не постраждав
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики гатили з мінометів та гранатометів, бойових втрат серед наших воїнів не було.

Донбас ОРДЛО ООС бойовики обстріли

 
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