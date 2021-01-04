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Ситуация в ООС: с начала суток на Донбассе наблюдается "тишина"
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04 января 2021, 08:11 66

Ситуация в ООС: с начала суток на Донбассе наблюдается "тишина"

04 января 2021, 08:11 66
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Фото: из открытых источников
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За предыдущие сутки, 3 декабря, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Большинство из обстрелов враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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