Оккупанты на Донбассе ранили нашего военного
В четверг, 19 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили мирные договоренности. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Оккупанты открывали огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки. Вражеские обстрелы были совершены из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В результате обстрела один украинский военнослужащий был ранен. Он получил огнестрельное осколочное ранение.
"Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что об этом инциденте было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Thursday, November 19, 2020
Напомним, за прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.