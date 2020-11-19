Оккупанты на Донбассе ранили нашего военного

Наш защитник получил огнестрельное осколочное ранение

Наш защитник получил огнестрельное осколочное ранение

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В четверг, 19 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили мирные договоренности. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Оккупанты открывали огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки. Вражеские обстрелы были совершены из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военнослужащий был ранен. Он получил огнестрельное осколочное ранение.

"Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что об этом инциденте было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.