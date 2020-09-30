В Краматорске сгорели 8 гектаров ландшафтного парка

Расследованием обстоятельств пожара займется полиция

Расследованием обстоятельств пожара займется полиция

Фото: из открытых источников

В Краматорске сгорели 8 гектаров регионального ландшафтного парка, по факту пожара на территории регионального ландшафтного парка открыли уголовное производство, сумма нанесенного ущерба и причины возгорания устанавливаются.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на полицию Донецкой области.

Следствие установило, что вблизи пгт Беленькое произошло возгорание лесной подстилки и сухой травы. Обнаружено несколько очагов пожара, причины его возникновения устанавливаются.

Начато досудебное расследование по статье 245 Уголовного кодекса Украины об уничтожении или повреждении объектов растительного мира. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мэр Краматорска сообщил, что вблизи города проходит масштабный лесной пожар.