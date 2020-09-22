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22 сентября 2020, 14:29 6

В ООН назвали количество погибших мирных жителей с начала конфликта на Донбассе

22 сентября 2020, 14:29 6
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Погибли более 3,3 тысяч и более 7 тысяч мирных жителей получили ранения
Погибли более 3,3 тысяч и более 7 тысяч мирных жителей получили ранения
Фото: из открытых источников
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала с начала военного конфликта на Донбассе гибель 3367 гражданских лиц.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга, передает RegioNews.

С момента начала конфликта общее число погибших гражданских лиц 3 тысячи 367 человек, более 7 тысяч получили травмы и ранения”, - отметила она.

Среди жертв конфликта 1821 мужчин, 1064 женщин, 99 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол не идентифицирован.

Также с 1 января по 31 июля этого года миссия зафиксировала гибель 18 гражданских лиц и ранения 89 человек.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо.

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