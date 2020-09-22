Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили "минские" договоренности

Украинские воины огонь в ответ не открывали

Украинские воины огонь в ответ не открывали

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одну вражескую провокацию со стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.

Единичные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.