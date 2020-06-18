Обострение на Донбассе: погиб один украинский военный, еще двое - ранены

Оккупанты применяли тяжелое вооружение

Оккупанты применяли тяжелое вооружение

Фото: из открытых источников

За последние сутки обстановка в зоне проведения Операции объединенных сил обострилась. Со стороны оккупантов зафиксировано 14 обстрелов, вследствие которых погиб один украинский военный.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Обстрелы велись возле Орехового, Крымского, недалеко Шумов, возле Луганского, Опытного, Водяного, вблизи Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков и Невельского.

Отмечается, что оккупационные войска применили минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. В ответ украинские войска подавили агрессию боевиков. Разведка сообщила, что одного оккупанта ранили.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование", - отметили в ООС.

От начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 9 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военнослужащий.