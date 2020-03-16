Через КПВВ на оккупированную территорию пытались провезти тысячи долларов и миллионы рублей
Правоохранительные органы операции Объединенных сил предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ
Правоохранительные органы операции Объединенных сил предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, на КПВВ "Майорское" в личных вещах пассажирки автомобиля обнаружено 174 300 долларов США, 6030000 российских рублей и 15 банковских карточек.
Кроме того, на КПВВ "Новотроицкое" во время осмотра автомобиля CITROEN, в личных вещах пассажира, который напрявлялся в оккупированный Донецк, выявлено 4700 долларов США и 20 000 евро.
Согласно действующему законодательству данные суммы превышают предельно допустимую норму разрешенную для перемещения.
Деньги и платежные банковские карты изъяты до принятия судебного решения, а в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении.
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