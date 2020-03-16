Через КПВВ на оккупированную территорию пытались провезти тысячи долларов и миллионы рублей

Правоохранительные органы операции Объединенных сил предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ

Фото: ООС

Правоохранительные органы операции Объединенных сил предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, на КПВВ "Майорское" в личных вещах пассажирки автомобиля обнаружено 174 300 долларов США, 6030000 российских рублей и 15 банковских карточек.

Кроме того, на КПВВ "Новотроицкое" во время осмотра автомобиля CITROEN, в личных вещах пассажира, который напрявлялся в оккупированный Донецк, выявлено 4700 долларов США и 20 000 евро.

Согласно действующему законодательству данные суммы превышают предельно допустимую норму разрешенную для перемещения.

Деньги и платежные банковские карты изъяты до принятия судебного решения, а в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении.