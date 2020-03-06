В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены

6 марта вблизи Крымского Луганской области в результате подрыва боевой машины пехоты на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью

Фото: pixabay.com

6 марта вблизи Крымского Луганской области в результате подрыва боевой машины пехоты на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Еще трое украинских военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

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