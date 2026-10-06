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Число пострадавших в результате вражеского удара по средности Кривого Рога возросло до пяти человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Две женщины 28 и 40 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Двое из пострадавших – сотрудники больницы, по которой ударил враг.

Напомним, утром 6 октября россияне атаковали центр Кривого Рога двумя боеприпасами "Бандероль" – ударили по территории местной больницы.