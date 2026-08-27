Фото: ОВА

У ніч на 27 серпня російські війська атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками та артилерією, завдавши ударів по двох районах області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кривому Розі ворог поцілив у промислове підприємство. Внаслідок атаки поранення дістали три людини. Двоє чоловіків віком 46 та 58 років госпіталізовані до лікарні у стані середньої тяжкості. Стан третьої постраждалої людини не зазначається.

На Нікопольщині під атакою були районний центр та Марганецька громада, де також понівечено підприємство.

На місцях працюють відповідні служби та фіксують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, майже всю ніч та ранок 27 серпня російські війська тероризували Одесу. Пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.