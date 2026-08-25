РФ атакувала Кривий Ріг трьома керованими авіабомбами
Російська армія завдала удару по Кривому Рогу трьома керованими авіаційними бомбами. Попередньо, внаслідок атаки люди не постраждали
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"Ворог завдав удару трьома КАБами по місту. Попередньо – без постраждалих", – написав він.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, у лікарнях Кривого Рогу досі перебувають 47 людей, які постраждали внаслідок ворожого терористичного удару по "Сонячній галереї". Серед них – 13 дітей.
Як відомо, 21 серпня війська РФ поцілили безпілотником в один з найбільших торговельних центрів Кривого Рогу, а за 26 хвилин завдали повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальні служби. Було відомо про 16 загиблих.
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