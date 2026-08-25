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25 серпня 2026, 11:55

Після атаки РФ на Кривий Ріг у лікарнях залишаються 47 постраждалих, 13 із них – діти

25 серпня 2026, 11:55
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У лікарнях Кривого Рогу перебувають 47 людей, які постраждали внаслідок ворожого терористичного удару по "Сонячній галереї". Серед них – 13 дітей

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані, ще четверо – у важкому. Серед важкопоранених – двоє дітей. Лікарі надають усім постраждалим необхідну медичну допомогу.

Водночас під ранок 25 серпня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотниками. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Нікопольському районі ворог також атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Томаківську громади. Поранень дістали троє людей.

Внаслідок атак пошкоджено гуртожиток, гімназію, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки та автомобіль.

Вілкул додав, що в Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 21 серпня війська РФ поцілили безпілотником в один з найбільших торговельних центрів Кривого Рогу, а за 26 хвилин завдали повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальні служби. Було відомо про 16 загиблих.

Як відомо, підозру отримав директор одного із супермаркетів, розташованих у торгівельно-розважальному центрі Кривого Рогу. Попри чітки розпорядження щодо припинення роботи під час повітряних тривог, заклад продовжував роботу. В результаті саме в приміщенні цього супермаркету виявили значну кількість загиблих.

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