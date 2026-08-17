На Дніпропетровщині аферист провів "обряд" для пенсіонера за майже 150 тисяч

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Інцидент стався у Кривому Розі. Там аферист обманув пенсіонера, який погано ходить

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Аферист помітив пенсіонера, який важко пересувався. Він назвався вигаданим іменем та запропонував допомогу пенсіонеру: дідуся він заніс на руках із подвір’я до оселі.

Потрапивши всередину житла, аферист переконав літнього чоловіка, що треба провести "спеціальний ритуал", щоб покращити здоров'я. Наляканий пенсіонер погодився на зцілення та віддав усі свої збереження: 148 тисяч гривень.

На суді аферист визнав провину. Він розповів, що вкрадені гроші роздав своїм дітям. Суд призначив псевдоцілетелю покарання у вигляді року позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".