Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Crafter та легковик Renault Logan.

Внаслідок зіткнення 71-річного водія Renault затисло у понівеченому салоні. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували чоловіка та передали його медикам для госпіталізації. Також травмувалася пасажирка мікроавтобуса.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 20 липня на Львівщині сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє неповнолітніх дівчат. Водій був напідпитку і втік з місця аварії – правоохоронці затримали його та оголосили йому підозру.