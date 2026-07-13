На Дніпропетровщині росіяни цілеспрямовано атакували рятувальників

Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині троє співробітників ДСНС 13 липня дістали поранення внаслідок повторного російського удару під час ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Інцидент стався у Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району. Після російського обстрілу там загорівся житловий будинок, на місце оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по рятувальниках.

Унаслідок атаки поранення отримали троє надзвичайників.

У ДСНС наголосили, що російські війська вкотре цілеспрямовано атакували тих, хто рятує життя людей та ліквідовує наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що війська РФ протягом дня 13 липня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранень.