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09 липня 2026, 17:47

Обстріли Дніпропетровщини: троє поранених, знищена АЗС та пошкоджена амбулаторія

09 липня 2026, 17:47
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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9 липня ворог атакував безпілотниками Солонянську громаду. Знищена автозаправна станція. У Слобожанській громаді сталося займання на території приватного домоволодіння

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Російські війська атакували понад 10 населених пунктів Нікопольського району. Після 9:00 окупанти скерували FPV-дрон на приватний будинок у Нікополі. Внаслідок атаки поранення отримав 55-річний власник оселі.

Пообіді ворог завдав ще одного удару FPV-дроном по адміністративній будівлі амбулаторії в одному із сіл Покровської сільської громади.

Поранення дістала 59-річна медична працівниця. Близько 19:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл берегової лінії Червоногригорівської громади, поціливши по житловим будинкам.

Постраждав 52-річний чоловік.

На місці працювали слідчо-оперативні групи поліції.

Нагадаємо, що уночі російські війська вкотре атакували Краматорськ. Під ударом опинився приватний житловий сектор – пошкоджено три будинки, виникли пожежі.

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