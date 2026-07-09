Обстріли Дніпропетровщини: троє поранених, знищена АЗС та пошкоджена амбулаторія
9 липня ворог атакував безпілотниками Солонянську громаду. Знищена автозаправна станція. У Слобожанській громаді сталося займання на території приватного домоволодіння
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Російські війська атакували понад 10 населених пунктів Нікопольського району. Після 9:00 окупанти скерували FPV-дрон на приватний будинок у Нікополі. Внаслідок атаки поранення отримав 55-річний власник оселі.
Пообіді ворог завдав ще одного удару FPV-дроном по адміністративній будівлі амбулаторії в одному із сіл Покровської сільської громади.
Поранення дістала 59-річна медична працівниця. Близько 19:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл берегової лінії Червоногригорівської громади, поціливши по житловим будинкам.
Постраждав 52-річний чоловік.
На місці працювали слідчо-оперативні групи поліції.
Нагадаємо, що уночі російські війська вкотре атакували Краматорськ. Під ударом опинився приватний житловий сектор – пошкоджено три будинки, виникли пожежі.