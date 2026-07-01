Терор Нікопольщини: трьом генералам армії РФ інкримінують нові епізоди злочинів проти цивільних

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині правоохоронці розкрили нові факти воєнних злочинів вищого військового командування РФ. Правоохоронцям вдалося довести причетність трьох російських генералів до систематичних обстрілів Нікопольського району, які призвели до загибелі та поранень серед мирного населення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Завдяки проведеному комплексу слідчих заходів поліцейські встановили причетність трьох високопосадовців збройних сил РФ до віддання наказів на обстріли цивільних у Нікопольському районі.

Слідством встановлено, що командувач угруповання військ "Південь” генерал армії РФ Сергій Суровікін, а також генерал-лейтенанти Сергій Мєдвєдєв і Денис Лямін організовували бойове застосування артилерійських підрозділів та віддавали накази на обстріли мирного населення.

Йдеться про атаки, здійснені у липні та серпні 2022 року, коли окупаційні війська з тимчасово окупованої території Запорізької області завдали ударів із реактивних систем залпового вогню "Град” по Нікополю та інших населених пунктах району.

Унаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро людей зазнали поранень. Також були пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медична установа, підприємства та торгівельний заклад.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що ще одному російському генералу заочно повідомили про підозру у межах розслідування ракетного удару по Київській телевежі у березні 2022 року.