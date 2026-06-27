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27 июня 2026, 20:15

Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: погиб мужчина

27 июня 2026, 20:15
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Фото: ГСЧС
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27 июня российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Днепропетровщине. К сожалению, в результате атаки погиб человек

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В течение дня россияне нанесли более 40 раз атакующие два Днепропетровских обстрела. В частности, под ударами были Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. В результате удара погиб мужчина. Еще один местный житель получил ранения. Повреждены АЗС, предприятие, грузовые автомобили и микроавтобусы.

На Синельниковщине россияне атаковали Украинскую и Покровскую общину: возникли пожары в частном жилом доме и на поле с пшеницей. В настоящее время спасатели уже ликвидировали пожары.

Напомним, ранее россияне нанесли удары по Запорожской области. В результате атаки погиб человек, десятки местных жителей ранены.

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