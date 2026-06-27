Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: загинув чоловік

Фото: ДСНС

27 червня російські окупанти вкотре завдали удар по Дніпропетровщині. На жаль, внаслідок атаки загинула людина

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Протягом дня росіяни завдали понад 40 разів атакували два Дніпропетровської обстрілу. Зокрема, під ударами були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок удару загинув чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення. Пошкоджені АЗС, підприємство, вантажні автомобілі та мікроавтобуси.

На Синельниківщині росіяни атакували Українську та Покровську громаду: виникли пожежі у приватному житловому будинку та на полі з пшеницею. Наразі рятувальники вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула людина, десятки місцевих жителів поранені.