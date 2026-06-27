В Днепропетровской области полицейские под дронами пытались спасти смертельно раненую женщину
Вечером 27 июня российский дрон атаковал рейсовый автобус Марганца. Правоохранители пытались спасти раненую женщину
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Во время работы экстренных служб поступила информация о приближении еще одного вражеского FPV-дрона. Автобус и авто "скорой" немедленно уехали с места. Российский дрон ударил вблизи одного из супермаркетов, примерно в полусотне метров от места предварительного удара.
В результате атаки обломком поражена 56-летняя местная жительница. У нее было тяжелое ранение. Бойцы антидронового отряда оказывали ей до медицинскую помощь, делали все, чтобы спасти ей жизнь. Однако из-за угрозы очередной атаки FPV-дрона автомобиль экстренной медицинской помощи не имел возможности безопасно подъехать к месту происшествия.
"Правоохранители на носилках перенесли женщину в служебный автомобиль и доставили ее в больницу. Несмотря на все усилия полицейских и медиков, спасти женщину не удалось. Врачи констатировали смерть — полученное обломочное ранение оказалось несовместимым с жизнью", - говорят в полиции.
Напомним, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, также во временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжается гуманитарная катастрова. В настоящее время идет подготовка к эвакуации местных жителей. Критическая ситуация остается в Олешках, Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке.