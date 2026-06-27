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27 июня 2026, 17:55

В Днепропетровской области полицейские под дронами пытались спасти смертельно раненую женщину

27 июня 2026, 17:55
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Фото: Национальная полиция
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Вечером 27 июня российский дрон атаковал рейсовый автобус Марганца. Правоохранители пытались спасти раненую женщину

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Во время работы экстренных служб поступила информация о приближении еще одного вражеского FPV-дрона. Автобус и авто "скорой" немедленно уехали с места. Российский дрон ударил вблизи одного из супермаркетов, примерно в полусотне метров от места предварительного удара.

В результате атаки обломком поражена 56-летняя местная жительница. У нее было тяжелое ранение. Бойцы антидронового отряда оказывали ей до медицинскую помощь, делали все, чтобы спасти ей жизнь. Однако из-за угрозы очередной атаки FPV-дрона автомобиль экстренной медицинской помощи не имел возможности безопасно подъехать к месту происшествия.

"Правоохранители на носилках перенесли женщину в служебный автомобиль и доставили ее в больницу. Несмотря на все усилия полицейских и медиков, спасти женщину не удалось. Врачи констатировали смерть — полученное обломочное ранение оказалось несовместимым с жизнью", - говорят в полиции.

Напомним, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, также во временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжается гуманитарная катастрова. В настоящее время идет подготовка к эвакуации местных жителей. Критическая ситуация остается в Олешках, Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке.

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