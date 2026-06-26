В Днепре врачи восстановили челюсть собаке, пострадавшей от ракетного удара РФ
В Днепре провели уникальную операцию по восстановлению челюсти нацгвардейскому псу, пострадавшему в результате удара российской ракетой
Об этом сообщает dmkd.dp, передает RegioNews .
"В Днепре успешно выполнили уникальную операцию по восстановлению челюсти боевой собаке, пострадавшей в результате удара российской ракетой. Этот нацгвардейский пес по имени Ральф вместе со своим хозяином чудом выжил во время ракетного обстрела полигона", - говорится в сообщении.
Ветеринары Днепра применили передовые медицинские технологии, чтобы вернуть животному возможность нормально есть и жевать.
В процессе лечения и спасения ветврачи тщательно продиагностировали травмы, восстановили поврежденную челюсть с помощью инновационных ветеринарных методов и провели комплексную послеоперационную реабилитацию.
Отмечается, что благодаря профессионализму медиков животное получило новую жизнь и продолжает служить вместе со своими собратьями.
Напомним, что в Кропивницком спасатели совместно со специалистами реабилитационного центра спасли двух барсуков, которые попали в бездействующий колодец и не могли самостоятельно выбраться.