В Днепре врачи восстановили челюсть собаке, пострадавшей от ракетного удара РФ

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В Днепре провели уникальную операцию по восстановлению челюсти нацгвардейскому псу, пострадавшему в результате удара российской ракетой

Об этом сообщает dmkd.dp, передает RegioNews .

"В Днепре успешно выполнили уникальную операцию по восстановлению челюсти боевой собаке, пострадавшей в результате удара российской ракетой. Этот нацгвардейский пес по имени Ральф вместе со своим хозяином чудом выжил во время ракетного обстрела полигона", - говорится в сообщении.

Ветеринары Днепра применили передовые медицинские технологии, чтобы вернуть животному возможность нормально есть и жевать.

В процессе лечения и спасения ветврачи тщательно продиагностировали травмы, восстановили поврежденную челюсть с помощью инновационных ветеринарных методов и провели комплексную послеоперационную реабилитацию.

Отмечается, что благодаря профессионализму медиков животное получило новую жизнь и продолжает служить вместе со своими собратьями.

Напомним, что в Кропивницком спасатели совместно со специалистами реабилитационного центра спасли двух барсуков, которые попали в бездействующий колодец и не могли самостоятельно выбраться.