У Дніпрі лікарі відновили щелепу собаці, що постраждав від ракетного удару РФ

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У Дніпрі провели унікальну операцію з відновлення щелепи нацгвардійському псу, який постраждав унаслідок удару російською ракетою

Про це повідомляє dmkd.dp, передає RegioNews .

"У Дніпрі успішно виконали унікальну операцію з відновлення щелепи бойовому собаці, який постраждав унаслідок удару російською ракетою. Цей нацгвардійський пес на ім’я Ральф разом зі своїм господарем дивом вижив під час ракетного обстрілу полігону”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ветеринари Дніпра застосували передові медичні технології, щоб повернути тварині можливість нормально їсти та жувати.

У процесі лікування та порятунку ветлікарі ретельно продіагностували травми, відновили пошкоджену щелепу за допомогою інноваційних ветеринарних методів і провели комплексну післяопераційну реабілітацію.

Наголошується, що завдяки професіоналізму медиків тварина отримала нове життя та продовжує служити разом зі своїми побратимами.

Нагадаємо, що у Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися.