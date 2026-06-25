Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: двое раненых и масштабные разрушения
Российские военные более 40 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровской области, два человека получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNew .
По его словам, в Никопольском районе под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.
Повреждены предприятие, инфраструктура, лицей, многоквартирный дом и автомобили. Пострадали двое мужчин 22 и 54 лет, которые будут лечиться амбулаторно.
В Дубовиковской и Васильковской общинах Синельниковского района в результате вражеских ударов возникли пожары.
В Криворожском районе россияне попали по Зеленодольскому обществу.
Напомним, что в ночь на 25 июня российские войска почти 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области , применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.